Ван Дейк готов сыграть первый матч после травмы

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк готов провести свой первый матч после травмы колена, полученной в начале прошлого сезона.

Менеджер «красных» Юрген Клопп оповестил о вероятном участии 30-летнего нидерландского стоппера в предстоящем контрольном матче против берлинской «Герты». По информации, имеющейся у тренера от медиков клуба, ван Дейк готов выдержать игровую нагрузку. При этом возможность проведения им полного 90-минутного матча исключается.

Напомним, что Виргил ван Дейк получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с Джорданом Пикфордом в дерби против «Эвертона» в октябре прошлого года.