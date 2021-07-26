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Ван Дейк готов сыграть первый матч после травмы

26 Июля 2021, 16:01,

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк готов провести свой первый матч после травмы колена, полученной в начале прошлого сезона.

Менеджер «красных» Юрген Клопп оповестил о вероятном участии 30-летнего нидерландского стоппера в предстоящем контрольном матче против берлинской «Герты». По информации, имеющейся у тренера от медиков клуба, ван Дейк готов выдержать игровую нагрузку. При этом возможность проведения им полного 90-минутного матча исключается.

Напомним, что Виргил ван Дейк получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с Джорданом Пикфордом в дерби против «Эвертона» в октябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Виргил Ван Дейк
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