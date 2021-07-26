Сульшер хочет видеть Кунде в «МЮ»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Daily Mail. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер намерен укрепить оборону команды и попросил руководство о приобретении двух защитников. Сейчас манкунианцы ведут переговоры о трансфере футболиста «Реала» Рафаэля Варана. Кроме этого, норвежский тренер хочет видеть в команде ещё игрока «Севильи» Жюля Кунде.

Напомним, что француз перешёл в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Кунде провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.