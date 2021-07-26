Шакири сообщил «Ливерпулю» о желании сменить команду

Швейцарский хавбек Джердан Шакири намерен сменить клубную прописку этим летом.

«Я провел встречу с боссами «Ливерпуля», на которой заявил о желании покинуть клуб. Руководство услышало меня и готово рассмотреть варианты моего трансфера. Лично мне хотелось бы переехать в Серию А. Например, в римский «Лацио», - передает слова полузащитника Corriere dello Sport.

Напомним, что в чемпионате Италии Джердан поиграл за миланский «Интер».

В составе «Ливерпуля» Шакири выступает с июля 2018 года. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.