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Шакири сообщил «Ливерпулю» о желании сменить команду

26 Июля 2021, 12:55,

Швейцарский хавбек Джердан Шакири намерен сменить клубную прописку этим летом.

«Я провел встречу с боссами «Ливерпуля», на которой заявил о желании покинуть клуб. Руководство услышало меня и готово рассмотреть варианты моего трансфера. Лично мне хотелось бы переехать в Серию А. Например, в римский «Лацио», - передает слова полузащитника Corriere dello Sport.

Напомним, что в чемпионате Италии Джердан поиграл за миланский «Интер».

В составе «Ливерпуля» Шакири выступает с июля 2018 года. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джердан Шакири
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Комментарии (1)
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0
serdoki
26 Июля 2021, 14:13

Акинфеев поздравил

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