«Астон Вилла» хочет удержать Грилиша рекордной зарплатой

Руководство бирмингемской «Астон Виллы» предпримет попытку удержать в команде полузащитника Джека Грилиша. Об этом рапортует таблоид The Sun.

Как сообщает источник, английский клуб намерен предложить лидеру команды новую заработную плату. Бирмингемцы готовы платить Грилишу порядка 230 тысяч евро в неделю, что является клубным рекордом. Таким образом «Астон Вилла» пытается отговорить Джека от трансфера в «Манчестер Сити». «Горожане» ранее заявили о готовности приобрести игрока за 116 миллионов евро.

Грилиш выступает за бирмингемскую команду с 2012 года. В минувшем сезоне АПЛ он забил шесть голов и отдал 12 ассистов.