«Челси» нацелился на экс-голкипера «Манчестер Юнайтед»

Опытный аргентинский голкипер Серхио Ромеро, который находится в статусе свободного агента после расставания с «Манчестер Юнайтед», может остаться в АПЛ.

По сообщениям ESPN, заинтересованность в услугах 34-летнего вратаря проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы подписать игрока бесплатно.

Ранее сообщалось о желании еще одного представителя АПЛ предложить контракт Ромеро. Этим клубом является «Эвертон».

Серхио являлся игроков «красных дьяволов» с 2015 по 2021 год. За этот промежуток времени аргентинец принял участие лишь в семи поединках английской Премьер-лиги.