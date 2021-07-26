«Челси» нацелился на экс-голкипера «Манчестер Юнайтед»

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26 Июля 2021, 10:56,
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Опытный аргентинский голкипер Серхио Ромеро, который находится в статусе свободного агента после расставания с «Манчестер Юнайтед», может остаться в АПЛ.
По сообщениям ESPN, заинтересованность в услугах 34-летнего вратаря проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы подписать игрока бесплатно.
Ранее сообщалось о желании еще одного представителя АПЛ предложить контракт Ромеро. Этим клубом является «Эвертон».
Серхио являлся игроков «красных дьяволов» с 2015 по 2021 год. За этот промежуток времени аргентинец принял участие лишь в семи поединках английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Серхио Ромеро