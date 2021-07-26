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«Бавария» заинтересовалась нападающим «Челси»

26 Июля 2021, 10:25,

Немецкий форвард Тимо Вернер, не сумевший проявить свой бомбардирский уровень в лондонском «Челси», может вернуться в чемпионат Германии. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно информации источника, новым местом работы 25-летнего нападающего может стать мюнхенская «Бавария». Руководство чемпиона Германии заинтересовано в приглашении нового голеадора и рассматривает кандидатуру Вернера.

Трудовое соглашение Тимо с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 35 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Тимо Вернер
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