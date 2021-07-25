Многие клубы заинтересованы в подписании Баркли

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25 Июля 2021, 23:59,
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«Ньюкасл» заинтересовался услугами английского полузащитника «Челси» Росса Баркли, проведшего прошлый сезон в «Астон Вилле» на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, «Челси» не против продажи игрока, а сам футболист понимает, что не смог закрепится в составе лондонской команды. Желающих приобрести игрока много: за футболистом следит его бывший клуб – «Эвертон», а также в своей команде Баркли хочет видеть лично тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
В прошлом сезоне Баркли провел за «Астон Виллу» 21 матч в английском чемпионате, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Челси, Эвертон, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Астон Вилла, Росс Баркли