Мэддисон готов покинуть «Лестер»

Английский плеймейкер «Лестера» Джеймс Мэддисон готов покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает 90min.

По данным источника, футболистом интересуется лондонский «Арсенал» Микеля Артеты, а сам игрок не прочь сменить прописку в текущее трансферное окно.

Чтобы выкупить контракт игрока, «Арсеналу» потребуется предложить «лисам» внушительную сумму, так как в «Лестере» не настроены прощаться с Мэддисоном.

В прошлом сезоне Мэддисон провел за «Лестер» 42 матча в высшем дивизионе английского футбола, занеся в свой актив 11 голов и 10 голевых передач.

Новый сезон начнется для «Лестера» матчем против «Вулверхэмптона» 14 августа.