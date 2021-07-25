Каррагер – о словах Вейналдума: «Он хотел больше денег»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал слова полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума о «Ливерпуле».

«Я люблю Джорджиньо, но неправильно говорить такие вещи. Социальные сети – это цирк, в каждом клубе есть клоуны. Отключите уведомления, если вас это так беспокоит, то и вовсе удалите приложения. Вейналдум просто хотел больше денег, а клуб не стал платить. Это футбол», - написал Каррагер в «Твиттере».

30-летний голландец перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента, он выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, выиграв в составе английского клуба как АПЛ, так и Лигу чемпионов.