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Каррагер – о словах Вейналдума: «Он хотел больше денег»

25 Июля 2021, 11:42,

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал слова полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума о «Ливерпуле».

«Я люблю Джорджиньо, но неправильно говорить такие вещи. Социальные сети – это цирк, в каждом клубе есть клоуны. Отключите уведомления, если вас это так беспокоит, то и вовсе удалите приложения. Вейналдум просто хотел больше денег, а клуб не стал платить. Это футбол», - написал Каррагер в «Твиттере».

30-летний голландец перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента, он выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, выиграв в составе английского клуба как АПЛ, так и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер, Джорджиньо Вейналдум
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