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Мхитарян: «Ибрагимович – лучший, с кем я играл»

24 Июля 2021, 22:37,
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал топ-3 лучших игрока, с которыми ему доводилось выступать за одну команду.

«Ибрагимович – лучший, с кем я играл. Все благодаря его уникальным навыкам и взглядам на футбол.

Затем я выделю Погба, он очень хорош. Его влияние на результат часто недооценивается. Он способен в любой момент изменить ход поединка.

Третий в моем рейтинге – Обамеянг. Мы здорово взаимодействовали на поле», - приводит слова Мхитаряна Romapress.

Напомним, что с первыми двумя Генрих играл в составе «Манчестер Юнайтед», а с Обамеянгом – в «Арсенале» и дортмундской «Боруссии».

Прежде армянский легионер «Ромы» признался, что его конфликт с Жозе Моуринью исчерпан.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Златан Ибрагимович, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг
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