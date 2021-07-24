Мхитарян: «Ибрагимович – лучший, с кем я играл»

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24 Июля 2021, 22:37,
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал топ-3 лучших игрока, с которыми ему доводилось выступать за одну команду.
«Ибрагимович – лучший, с кем я играл. Все благодаря его уникальным навыкам и взглядам на футбол.
Затем я выделю Погба, он очень хорош. Его влияние на результат часто недооценивается. Он способен в любой момент изменить ход поединка.
Третий в моем рейтинге – Обамеянг. Мы здорово взаимодействовали на поле», - приводит слова Мхитаряна Romapress.
Напомним, что с первыми двумя Генрих играл в составе «Манчестер Юнайтед», а с Обамеянгом – в «Арсенале» и дортмундской «Боруссии».
Прежде армянский легионер «Ромы» признался, что его конфликт с Жозе Моуринью исчерпан.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Златан Ибрагимович, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг