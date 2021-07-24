Мхитарян: «Ибрагимович – лучший, с кем я играл»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал топ-3 лучших игрока, с которыми ему доводилось выступать за одну команду.

«Ибрагимович – лучший, с кем я играл. Все благодаря его уникальным навыкам и взглядам на футбол.

Затем я выделю Погба, он очень хорош. Его влияние на результат часто недооценивается. Он способен в любой момент изменить ход поединка.

Третий в моем рейтинге – Обамеянг. Мы здорово взаимодействовали на поле», - приводит слова Мхитаряна Romapress.

Напомним, что с первыми двумя Генрих играл в составе «Манчестер Юнайтед», а с Обамеянгом – в «Арсенале» и дортмундской «Боруссии».

Прежде армянский легионер «Ромы» признался, что его конфликт с Жозе Моуринью исчерпан.