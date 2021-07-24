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Маркос Алонсо хочет играть за «Интер»

24 Июля 2021, 22:24,
Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо мечтает о возвращении обратно в итальянский чемпионат.

Испанский фуллбэк «аристократов» заинтересован в своём уходе из команды Томаса Тухеля, сообщает La Gazzetta dello Sport. Маркос Алонсо хотел бы снова выступать в Серии А, где он в своё время сделал себе имя в «Фиорентине».

30-летний испанец действительно имеет высокие шансы покинуть «Стемфорд Бридж», поскольку он проиграл в прошлом сезоне конкуренцию на левом фланге Бену Чилуэллу.

Интерес к игроку, ставшему победителем Лиги чемпионов, проявляет миланский «Интер». Обладателям Скудетто нужен новый игрок на позицию латераля, поскольку Эшли Янг попрощался с «нерадзури» в межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Челси, Интер Милан, Маркос Алонсо
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