Маркос Алонсо хочет играть за «Интер»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо мечтает о возвращении обратно в итальянский чемпионат.

Испанский фуллбэк «аристократов» заинтересован в своём уходе из команды Томаса Тухеля, сообщает La Gazzetta dello Sport. Маркос Алонсо хотел бы снова выступать в Серии А, где он в своё время сделал себе имя в «Фиорентине».

30-летний испанец действительно имеет высокие шансы покинуть «Стемфорд Бридж», поскольку он проиграл в прошлом сезоне конкуренцию на левом фланге Бену Чилуэллу.

Интерес к игроку, ставшему победителем Лиги чемпионов, проявляет миланский «Интер». Обладателям Скудетто нужен новый игрок на позицию латераля, поскольку Эшли Янг попрощался с «нерадзури» в межсезонье.