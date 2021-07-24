«Севилья» готовится обменять Хиля на Ламелу

«Севилья» и «Тоттенхэм» близки к обмену футболистами.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, андалусский и лондонский клубы собираются провернуть сделку на бартерной основе. В ряды «шпор» отправится полузащитник Бриан Хиль, а взамен за него «рохибланкос» получат Эрика Ламелу и 25 миллионов евро в придачу.

Для «Севильи» этот трансфер будет столь выгодным по причине молодого возраста испанского вингера – Бриану Хилю лишь в феврале исполнилось 20 полных лет.

В прошлом сезоне член олимпийской сборной Испании выступал по аренде за «Эйбар». В 29 матчах Ла Лиги он отличился 4 голами и 4 результативными передачами.