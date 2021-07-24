«Севилья» готовится обменять Хиля на Ламелу

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24 Июля 2021, 20:26,
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«Севилья» и «Тоттенхэм» близки к обмену футболистами.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, андалусский и лондонский клубы собираются провернуть сделку на бартерной основе. В ряды «шпор» отправится полузащитник Бриан Хиль, а взамен за него «рохибланкос» получат Эрика Ламелу и 25 миллионов евро в придачу.
Для «Севильи» этот трансфер будет столь выгодным по причине молодого возраста испанского вингера – Бриану Хилю лишь в феврале исполнилось 20 полных лет.
В прошлом сезоне член олимпийской сборной Испании выступал по аренде за «Эйбар». В 29 матчах Ла Лиги он отличился 4 голами и 4 результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Тоттенхэм, Севилья, Эрик Ламела, Бриан Хиль