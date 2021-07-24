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Теллес травмировался на тренировке

24 Июля 2021, 19:38,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес получил повреждение во время тренировочного занятия.

Поступили не самые приятные для фанатов «красных дьяволов» известия – бразильский левый фуллбэк клуба травмировал лодыжку. Подтверждением этого служат слова главного тренера «МЮ» Оле Гуннара Сульшера.

«Надеюсь, с Алексом не все так плохо. Он неудачно поскользнулся, повредив лодыжку. В ближайшие дни мы не сможем рассчитывать на Теллеса», - приводит слова MUTV.

Из-за травмы южноамериканский фуллбэк не смог помочь «Манчестер Юнайтед» избежать поражения в контрольном матче против «Куинз Парк Рейнджерс» (2:4).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Алекс Теллес
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