Лемина усилил «Ниццу»

Марио Лемина отныне будет выступать в чемпионате Франции.

Представитель Лиги 1 оповестил на своём официальном сайте о заключении контракта с футболистом «Саутгемптона». Полузащитник немало поколесил по Европе, поиграв в Италии, Англии и Турции. Теперь же габонец будет защищать клубные цвета «орлят», с которыми он заключил постоянный контракт.

Сообщается, что французский клуб заплатил «святым» за опорного хавбэка 5,5 миллионов евро с учётом бонусов. О продолжительности соглашения стороны предпочли пока умолчать.

В рамках прошлого сезона Лемина выступал по аренде за «Фулхэм». «Дачники» по итогам кампании 2020/2021 отправились в Чемпионшип.