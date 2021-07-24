«Ювентус» отклонил стомиллионное предложение по Кьезе

Туринский «Ювентус» отказался продавать Федерико Кьезу «Ливерпулю» за сто миллионов евро.

Источник La Repubblica располагает сведениями о том, что чемпионы Англии 2020 были готовы приобрести у «старой синьоры» Федерико Кьезу за сто миллионов евро. Но туринцы решительно отказались рассматривать возможность ухода героя завершившегося Евро-2020.

Массимилиано Аллегри строит большие планы на 23-летнего итальянца, видя его центральной фигурой в обновлённом «Ювентусе».

В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «зебр» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведённых поединках во всех турнирах.