«Ювентус» отклонил стомиллионное предложение по Кьезе

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24 Июля 2021, 18:16,
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Туринский «Ювентус» отказался продавать Федерико Кьезу «Ливерпулю» за сто миллионов евро.
Источник La Repubblica располагает сведениями о том, что чемпионы Англии 2020 были готовы приобрести у «старой синьоры» Федерико Кьезу за сто миллионов евро. Но туринцы решительно отказались рассматривать возможность ухода героя завершившегося Евро-2020.
Массимилиано Аллегри строит большие планы на 23-летнего итальянца, видя его центральной фигурой в обновлённом «Ювентусе».
В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «зебр» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведённых поединках во всех турнирах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Ювентус, Ливерпуль, Федерико Кьеза