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«Челси» настроен вернуть Лукаку

24 Июля 2021, 14:37,

Боссы лондонского «Челси» проявляют заинтересованность в услугах форварда Ромелу Лукаку, ранее выступавшего за «пенсионеров» с 2011 по 2014 год.

Согласно информации Tuttosport, английский клуб хотел бы вернуть бельгийца, однако миланский «Интер» не горит желанием расставаться с бомбардиром. «Нерадзурри» подумают над продажей Лукаку, если за него предложат более 100 миллионов евро.

В составе миланского коллектива Ромелу выступает с августа 2019 года. Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 36 матчей, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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0
Booker
24 Июля 2021, 15:04

Возьмите лучше Рукаку.....Даром.

0
Misha_diablo_football
24 Июля 2021, 14:58

По ходу премиальные деньги от ЛЧ жгут руки Челсюкам, то им подавай Холанда, то Леву, то Лукаку...

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