«Челси» настроен вернуть Лукаку

Боссы лондонского «Челси» проявляют заинтересованность в услугах форварда Ромелу Лукаку, ранее выступавшего за «пенсионеров» с 2011 по 2014 год.

Согласно информации Tuttosport, английский клуб хотел бы вернуть бельгийца, однако миланский «Интер» не горит желанием расставаться с бомбардиром. «Нерадзурри» подумают над продажей Лукаку, если за него предложат более 100 миллионов евро.

В составе миланского коллектива Ромелу выступает с августа 2019 года. Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 36 матчей, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.