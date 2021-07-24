Алонсо хочет покинуть «Челси»

Испанский защитник Маркос Алонсо принял решение об уходе из лондонского «Челси». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, 30-летний футболист планирует продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах Алонсо проявляет миланский «Интер».

Маркос имеет опыт выступлений в Серии А. Защитник играл за «Фиорентину» с 2013 по 2016 год.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Алонсо провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовой договор испанца с «пенсионерами» истекает летом 2023 года.