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Алонсо хочет покинуть «Челси»

24 Июля 2021, 14:26,

Испанский защитник Маркос Алонсо принял решение об уходе из лондонского «Челси». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, 30-летний футболист планирует продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах Алонсо проявляет миланский «Интер».

Маркос имеет опыт выступлений в Серии А. Защитник играл за «Фиорентину» с 2013 по 2016 год.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Алонсо провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовой договор испанца с «пенсионерами» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Маркос Алонсо
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