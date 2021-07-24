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Сульшер: «Мы голодны до побед, готовы сделать следующий шаг»

24 Июля 2021, 14:04,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о пролонгации сотрудничества с «красными дьяволами». Новый контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Я очень воодушевлен. Рад продлить контракт с клубом. У нас собрался отличный состав с балансом опыта и молодости. Мои подопечные голодны до побед. У меня отличный тренерский штаб, мы готовы сделать следующий шаг», - передает слова норвежского тренера пресс-служба английского гранда.

В первом матче нового сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лидса». Встреча состоится на «Олд Траффорд» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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