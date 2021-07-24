Сульшер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. Об этом рапортует пресс-служба манкунианцев.

Новый контракт специалиста с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года. В соглашении прописан пункт о возможности пролонгации на один сезон.

Напомним, что Сульшер тренирует манкунианцев с декабря 2018 года.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте в английской Премьер-лиги. Кроме того, команда вышла в финал Лиги Европы, где потерпела поражение от «Вильярреала» в серии пенальти.