Фанаты «ПСЖ» выступили против трансфера Погба

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «ПСЖ» может сорваться из-за позиции фанатов французского гранда. Болельщики выступили против трансфера игрока.

В твиттер-аккаунте Get French Football News сообщается, что поклонники парижского клуба организовали акцию протеста. Фанаты вывесили возле стадиона команды баннер, на котором написали: «Погба, слушай свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».

По данным СМИ, «ПСЖ» готов заплатить за 28-летнего полузащитника 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Погба провел 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: “Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu