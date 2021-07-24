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Фанаты «ПСЖ» выступили против трансфера Погба

24 Июля 2021, 13:25,

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «ПСЖ» может сорваться из-за позиции фанатов французского гранда. Болельщики выступили против трансфера игрока.

В твиттер-аккаунте Get French Football News сообщается, что поклонники парижского клуба организовали акцию протеста. Фанаты вывесили возле стадиона команды баннер, на котором написали: «Погба, слушай свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».

По данным СМИ, «ПСЖ» готов заплатить за 28-летнего полузащитника 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Погба провел 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
24 Июля 2021, 13:36

Гумену бошку напекло , в каком чемпионате Франции он провел 26 матчей ??

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