Фанаты «ПСЖ» выступили против трансфера Погба

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «ПСЖ» может сорваться из-за позиции фанатов французского гранда. Болельщики выступили против трансфера игрока.

В твиттер-аккаунте Get French Football News сообщается, что поклонники парижского клуба организовали акцию протеста. Фанаты вывесили возле стадиона команды баннер, на котором написали: «Погба, слушай свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».

По данным СМИ, «ПСЖ» готов заплатить за 28-летнего полузащитника 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Погба провел 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.