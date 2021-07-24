Алдервейрельд переходит в катарский клуб за 15 млн евро

Фланговый защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует The Telegraph.

Источник сообщает, что опытный бельгиец переезжает в Катар. Новым местом работы защитника станет «Аль-Духаиль». Клубы уже провели переговоры и договорились о трансфере Алдервейрельда за 15,2 миллиона евро.

Бельгийцу осталось согласовать договор с клубом и пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне АПЛ 32-летний защитник провел 25 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки. Его контракт со «шпорами» истекает летом 2023 года.