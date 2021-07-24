«Тоттенхэм» объявил о переходе Голлини

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24 Июля 2021, 13:06,
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Итальянский голкипер Пьерлуиджи Голлини сменил «Аталанту» на лондонский «Тоттенхэм». Как информирует пресс-служба английского клуба, с 26-летним вратарем подписано арендное соглашение до окончания следующего сезона.
Стоит отметить, что в договор включен пункт о возможном выкупе игрока. Этот пункт станет обязательным, если Пьерлуиджи сыграет за «шпор» не менее 20 поединков. Сумма выкупа составит порядка 15 миллионов евро.
Голлини перебрался в «Аталанту» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Италии вратарь провел 25 поединков, в которых пропустил 27 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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