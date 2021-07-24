«Манчестер Сити» не готов выполнить требование «Тоттенхэма» по трансферу Кейна

Трансфер нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Манчестер Сити» может не состояться. Как сообщает Daily Telegraph, руководство «горожан» отпугнула сумма отступных, которую требуют за бомбардира «шпоры».

Чемпион Англии не готов платить за 27-летнего футболиста 187 миллионов евро. «Манчестер Сити» рассчитывает договориться с лондонцами об уменьшении суммы.

Гарри выступает за столичную команду с 2011 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Кейн провел 35 поединков, записав на свой счет 23 забитых мяча и 14 результативных передач.