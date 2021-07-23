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Руй Патрисиу прокомментировал переход в «Рому»

23 Июля 2021, 22:40,

Португальский вратарь Руй Патрисиу прокомментировал свой переход в римскую «Рому» на первой пресс-конференции в новом клубе.

«Я пришел сюда самосовершенствоваться каждый день, я мотивирован помочь команде. Я очень горжусь тем, что мной заинтересовалась «Рома», бороться за достижение целей этого клуба - большая честь для меня», - сказал голкипер.

Руи Патрисиу стал игроком римлян после перехода из английского «Вулверхэмптона» за сумму в районе 15 миллионов евро.

Новый сезон начнется для «Ромы» противостоянием с «Фиорентиной» в первом туре итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Руй Патрисиу
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