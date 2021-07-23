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«Ливерпуль» продолжает переговоры с Салахом по поводу нового контракта

23 Июля 2021, 18:31,

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, передаёт The Liverpool Echo. Сообщается, что стороны в ближайшее время продолжат переговоры по поводу нового соглашения.

Действующий контракт Салаха истекает в июне 2023 года. В клубе не хотят расставаться с одним из лидеров команды и хотят предложить игроку новый договор на улучшенных условиях.

Напомним, что Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету египтянина 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 22 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не может договориться с Джорданом Хендерсоном по поводу нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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