Жезус является главной трансферной целью «Ювентуса»

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23 Июля 2021, 17:40,
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«Ювентус» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в это трансферное окно, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что игрок является главной трансферной целью туринского клуба.
«Ювентус» в это трансферное окно намерен подписать ещё нескольких игроков, в том числе полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, однако приоритетным вариантом для усиления команды является именно бразилец. Сам игрок готов сменить команду, так как потерял основное место в составе чемпионов Англии.
Напомним, что Жезус перешёл в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэл Жезус