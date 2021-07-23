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Жезус является главной трансферной целью «Ювентуса»

23 Июля 2021, 17:40,

«Ювентус» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в это трансферное окно, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что игрок является главной трансферной целью туринского клуба.

«Ювентус» в это трансферное окно намерен подписать ещё нескольких игроков, в том числе полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, однако приоритетным вариантом для усиления команды является именно бразилец. Сам игрок готов сменить команду, так как потерял основное место в составе чемпионов Англии.

Напомним, что Жезус перешёл в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэл Жезус
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