Мане: «Прошлый сезон был худшим в моей карьере»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от прошлого сезона и прокомментировал подготовку к новой кампании.

«Последний сезон был худшим в моей карьере, однако нам удалось хорошо отдохнуть. Впервые за время в «Ливерпуле» мой отпуск был целых пять недель. Футболистам важно иметь отдых, иногда это очень помогает. Сейчас мы все сосредоточены на том, чтобы подойти к новому сезону в полной боевой готовности», - цитирует сенегальца Daily Mail.

Напомним, что Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году за 41 миллион евро. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.