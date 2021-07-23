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Вернер готов покинуть «Челси»

23 Июля 2021, 14:59,

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может сменить команду в это трансферное окно, передаёт 90min. Сообщается, что игрок готов покинуть лондонский клуб.

Немец так и не сумел адаптироваться к английскому футболу. Кроме этого, сейчас «Челси» связывают с нападающим «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холланом и нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, что тоже подталкивает игрока к смене клуба.

Напомним, что Вернер стал игроком «Челси» в прошлом сезоне, перейдя из «РБ Лейпцига» за 53 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Тимо Вернер
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
23 Июля 2021, 16:31

как то в апл он затух...

0
feldkurat
23 Июля 2021, 16:01

Когда появятся предложения купить, тогда можно было бы обсуждать вероятность трансфера.
А пока ничего не предлагают.

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