«Тоттенхэм» не намерен расставаться с Кейном

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к тому, чтобы остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Football London. Сообщается, что лондонский клуб не намерен отпускать футболиста в это трансферное окно.

Сам игрок уже выразил желание сменить клуб, однако руководство «Тоттенхэма» хочет переубедить нападающего. Главным претендентом на англичанина считается «Манчестер Сити».

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт с клубом действует до 2024 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего нападающего 35 матчей в АПЛ, в которых он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать Кейна за 187 миллионов евро.