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Сон: «Когда «Тоттенхэм» предложил новый контракт, я даже не думал»

23 Июля 2021, 13:25,

Форвард Сон Хынмин высказался о подписании нового трудового договора с лондонским «Тоттенхэмом». Игрок продлил соглашение со «шпорами» до 2025 года.

«Клуб уважительно относится ко мне. Я очень рад находиться здесь. «Тоттенхэм» стал домом для меня. Когда мне предложили новый контракт, я даже не думал. Принял решение очень быстро. Счастлив выступать за эту команду, до встречи в скором времени», - передает слова футболиста пресс-служба лондонского клуба.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место в чемпионате Англии. Нападающий провел 37 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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0
LMI
23 Июля 2021, 14:31

Ну вот теперь ты будешь главным и не делимым, судя по всему

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