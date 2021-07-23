Сон: «Когда «Тоттенхэм» предложил новый контракт, я даже не думал»

Форвард Сон Хынмин высказался о подписании нового трудового договора с лондонским «Тоттенхэмом». Игрок продлил соглашение со «шпорами» до 2025 года.

«Клуб уважительно относится ко мне. Я очень рад находиться здесь. «Тоттенхэм» стал домом для меня. Когда мне предложили новый контракт, я даже не думал. Принял решение очень быстро. Счастлив выступать за эту команду, до встречи в скором времени», - передает слова футболиста пресс-служба лондонского клуба.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место в чемпионате Англии. Нападающий провел 37 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и десятью результативными передачами.