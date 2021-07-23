Сон подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Форвард Сон Хынмин пролонгировал сотрудничество с лондонским «Тоттенхэмом». Как сообщает пресс-служба английского клуба, новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В составе лондонского коллектива нападающий выступает с 2015 года. Он перебрался в стан «шпор» из леверкузенского «Байера». С того времени Сон принял участие в 197 поединках чемпионата Англии, записав на свой счет 70 забитых мячей и 43 голевые передачи.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» финишировал на седьмом месте в Премьер-лиге. На счету форварда 17 голов и десять ассистов в 37 проведенных поединках.