В АПЛ вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

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23 Июля 2021, 08:43,
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В английской Премьер-лиге приняли решении о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом информирует La Repubblica.
Источник отмечает, что футбольная ассоциация страны постановила, что до наступления октября все футболисты и персонал клубов Премьер-лиги обязаны привиться от Covid-19. К утвержденному сроку нужно будет сделать сразу две прививки.
Клуб, который не выполнит требование, не будет допущен к новому сезону.
Добавим, что сезон-2021/2022 чемпионата Англии стартует 13 августа. В стартовом поединке встретятся «Брентфорд» и лондонский «Арсенал».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Апл
Ожидаемое умное решение. Интересно, английские футбольные звёзды наденут звёзды на грудь протестуя против тоталитаризма?
Можно говорить о нарушении конституционных прав человека и гражданина, но, по сути, это делается добровольно. Хочешь играть в АПЛ - делай прививку, не хочешь - не играй.