Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
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В АПЛ вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

23 Июля 2021, 08:43,

В английской Премьер-лиге приняли решении о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом информирует La Repubblica.

Источник отмечает, что футбольная ассоциация страны постановила, что до наступления октября все футболисты и персонал клубов Премьер-лиги обязаны привиться от Covid-19. К утвержденному сроку нужно будет сделать сразу две прививки.

Клуб, который не выполнит требование, не будет допущен к новому сезону.

Добавим, что сезон-2021/2022 чемпионата Англии стартует 13 августа. В стартовом поединке встретятся «Брентфорд» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл
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Комментарии (2)
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0
feldkurat
23 Июля 2021, 10:28

Ожидаемое умное решение. Интересно, английские футбольные звёзды наденут звёзды на грудь протестуя против тоталитаризма?

0
Super fanat
23 Июля 2021, 09:54

Можно говорить о нарушении конституционных прав человека и гражданина, но, по сути, это делается добровольно. Хочешь играть в АПЛ - делай прививку, не хочешь - не играй.

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