В АПЛ вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

В английской Премьер-лиге приняли решении о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом информирует La Repubblica.

Источник отмечает, что футбольная ассоциация страны постановила, что до наступления октября все футболисты и персонал клубов Премьер-лиги обязаны привиться от Covid-19. К утвержденному сроку нужно будет сделать сразу две прививки.

Клуб, который не выполнит требование, не будет допущен к новому сезону.

Добавим, что сезон-2021/2022 чемпионата Англии стартует 13 августа. В стартовом поединке встретятся «Брентфорд» и лондонский «Арсенал».