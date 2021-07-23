«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Аталанты»

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро, хорошо зарекомендовавший себя в «Аталанте», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Инсайдер утверждает, что подписать 23-летнего исполнителя желает лондонский «Тоттенхэм». Что касается позиции Ромеро, то футболист готов к переезду в Англию. Он уже провел переговоры со «шпорами» и дал согласие на подписание долгосрочного трудового договора.

Стоит отметить, что правами на Ромеро владеет туринский «Ювентус». За бергамасков он выступает на правах аренды. Договор рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне Кристиан сыграл 31 матч в Серии А, забил два гола, отдал два ассиста и получил десять желтых карточек.