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«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Аталанты»

23 Июля 2021, 08:29,

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро, хорошо зарекомендовавший себя в «Аталанте», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Инсайдер утверждает, что подписать 23-летнего исполнителя желает лондонский «Тоттенхэм». Что касается позиции Ромеро, то футболист готов к переезду в Англию. Он уже провел переговоры со «шпорами» и дал согласие на подписание долгосрочного трудового договора.

Стоит отметить, что правами на Ромеро владеет туринский «Ювентус». За бергамасков он выступает на правах аренды. Договор рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне Кристиан сыграл 31 матч в Серии А, забил два гола, отдал два ассиста и получил десять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Кристиан Ромеро
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