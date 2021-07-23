«Тоттенхэм» назвал сумму, за какую продаст Кейна

Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово расстаться с главной звездой команды Гарри Кейном. «Шпоры» определились с суммой, которую хотят выручить с продажи игрока, об этом рапортует The Sun.

Согласно сведениям таблоида, лондонский клуб отпустит Кейна, если за него заплатят 187 миллионов евро. Главным претендентом на бомбардира является «Манчестер Сити».

Ранее СМИ сообщали, что Гарри провел переговоры с «горожанами» и договорился о подписании контракта на пять лет.

Кейн - воспитанник «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Форвард забил 23 гола и сделал 14 ассистов в прошлом сезоне АПЛ.