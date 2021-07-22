Экс-полузащитник «Лидса» считает, что переход Элдера Кошты в «Валенсию» будет выгоден как игроку, так и клубу

Карлтон Палмер, в прошлом выступавший за «Лидс», высказался о возможном переходе полузащитника клуба Элдера Кошты в «Валенсию».

По данным The Athletic, «Валенсия» всерьез рассматривает Кошту в качестве потенциального усиления.

«Думаю, этот переход пойдет на пользу как игроку, так и клубу. Он (Кошта) является игроком обоймы в «Лидсе» Марсело Бьелсы, а в «Валенсии» у него будет больше шансов побороться за место в основном составе», - сказал Палмер в интервью TT.

Элдер Кошта в прошлом сезоне английской Премьер-лиги не был основным игроком. Футболист провел всего лишь 22 матча в чемпионате, отметившись при этом 3 голами и 3 голевыми передачами.