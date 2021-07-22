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В «Челси» считают, что Холанн хорошо приспособился бы к английскому футболу

22 Июля 2021, 22:58,

Один из представителей лондонского «Челси» Андре Фло считает, что норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн хорошо адаптировался бы к английскому футболу.

По мнению Фло, культуры Англии и Норвегии многим похожи, к тому же, норвежцы хорошо говорят по-английски. Что касается самого футбола, Фло считает, что Холанну подошла бы практически любая команда, так как он – фантастический игрок.

Ранее слухи активно связывали Эрлинга Холанна с переходом в «Челси», но «Боруссия» на данный момент отклонила все предложения по норвежцу.

В прошлом сезоне Холанн провел за «Боруссию» из Дортмунда 28 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Андре Фло
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
22 Июля 2021, 23:22

Это же Коста в версии 2.0. Такой же неадекватный. Нужен ли он нам??

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