В «Челси» считают, что Холанн хорошо приспособился бы к английскому футболу

Один из представителей лондонского «Челси» Андре Фло считает, что норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн хорошо адаптировался бы к английскому футболу.

По мнению Фло, культуры Англии и Норвегии многим похожи, к тому же, норвежцы хорошо говорят по-английски. Что касается самого футбола, Фло считает, что Холанну подошла бы практически любая команда, так как он – фантастический игрок.

Ранее слухи активно связывали Эрлинга Холанна с переходом в «Челси», но «Боруссия» на данный момент отклонила все предложения по норвежцу.

В прошлом сезоне Холанн провел за «Боруссию» из Дортмунда 28 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.