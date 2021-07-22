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«МЮ» намерен побороться с «Арсеналом» за Невеша

22 Июля 2021, 19:44,

Сразу два английских клуба претендуют на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, передаёт talkSport. Сообщается, что интерес к игроку проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб уже давно интересуется с игроком и даже связывался с его окружением по поводу возможного перехода. Однако в «МЮ» намерены перехватить футболиста, в котором видят замену Полю Погба. Португальца оценивают в 40 миллионов евро.

Напомним, что Невеш стал игроком «Вулверхэмптона» в 2017 году, перейдя из «Порту» за почти 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Рубен Невеш
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Июля 2021, 20:38

А зачем он МЮ? Есть же Фернандеш такого точно плана? Арсеналу хоть как-то освежить бы линии следовало бы, но, коль вмешался МЮ, видимо, гонка окончена.

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