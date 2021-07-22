«ПСЖ» готовит трансфер Погба

«Пари Сен-Жермен» попытается провернуть сделку по приглашению в свои ряды Поля Погба уже до конца лета.

Вице-чемпионы Франции заинтересованы в оформлении ещё одного мегатрансфера в текущее межсезонье. Как сообщает Sky Sports, в планы европейского гранда входит приобретение прав на Поля Погба у «Манчестер Юнайтед» уже до конца текущего трансферного окна.

Примечательно, что сами «красные дьяволы» не прочь избавиться по выгодной цене от 28-летнего чемпиона мира, пока у того не истёк срок действия соглашения с клубом. Активный контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне французский хав отличился за манкунианцев 6 голами в 42 играх.