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«ПСЖ» готовит трансфер Погба

22 Июля 2021, 19:11,

«Пари Сен-Жермен» попытается провернуть сделку по приглашению в свои ряды Поля Погба уже до конца лета.

Вице-чемпионы Франции заинтересованы в оформлении ещё одного мегатрансфера в текущее межсезонье. Как сообщает Sky Sports, в планы европейского гранда входит приобретение прав на Поля Погба у «Манчестер Юнайтед» уже до конца текущего трансферного окна.

Примечательно, что сами «красные дьяволы» не прочь избавиться по выгодной цене от 28-летнего чемпиона мира, пока у того не истёк срок действия соглашения с клубом. Активный контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне французский хав отличился за манкунианцев 6 голами в 42 играх.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба
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