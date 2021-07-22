Хамес близок к уходу из «Эвертона»

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22 Июля 2021, 18:37,
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к тому, чтобы покинуть свою команду в это трансферное окно, передаёт Liverpool Echo.
Сообщается, что клуб намерен расстаться с игроком, так как новый тренер Рафаэль Бенитес на него рассчитывает. Сам Хамес тоже заинтересован в смене клуба и готов рассмотреть варианты из Италии и Испании.
Напомним, что колумбиец перешёл в «Эвертон» из «Реала» в прошлом году на правах свободного агента. В составе «ирисок» он сыграл 26 матчей, в которых забил шесть голов и девять результативных передач.
Ранее «Эвертон» объявил о трансфере Демарая Грэя из «Байера».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Эвертон, Хамес Родригес