Хамес близок к уходу из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к тому, чтобы покинуть свою команду в это трансферное окно, передаёт Liverpool Echo.

Сообщается, что клуб намерен расстаться с игроком, так как новый тренер Рафаэль Бенитес на него рассчитывает. Сам Хамес тоже заинтересован в смене клуба и готов рассмотреть варианты из Италии и Испании.

Напомним, что колумбиец перешёл в «Эвертон» из «Реала» в прошлом году на правах свободного агента. В составе «ирисок» он сыграл 26 матчей, в которых забил шесть голов и девять результативных передач.

Ранее «Эвертон» объявил о трансфере Демарая Грэя из «Байера».