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«Вест Хэм» не получал предложений по Райсу

22 Июля 2021, 17:30,

«Вест Хэм» не получал предложений от других клубов по полузащитнику Деклану Райсу, передаёт talkSport. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В источнике отметили, что эти слухи об интересе других клубов не имеют под собой никаких оснований. Кроме этого, лондонский клуб не намерен расставаться со своим ключевым игроком.

Напомним, что Райс является воспитанником «Челси», однако в 14 лет он перебрался в «Вест Хэм». В прошлом сезоне на счету 22-летнего полузащитника 32 матча в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов отпустить игрока за почти 95 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Деклан Райс
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