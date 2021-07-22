«Тоттенхэм» готовится оформить трансфер Дамсгора

Вингер «Сампдории» Миккель Дамсгор до конца лета может усилить состав лондонских «шпор».

У датского атакующего полузащитника «блучеркьяти» появился вариант с трудоустройством в АПЛ. Услуги игрока сборной Дании, ярко проявившего себя на чемпионате Европы, оказались интересны «Тоттенхэму». И хоть президент генуэзцев Массимо Ферреро ранее неоднократно сообщал, что продажа скандинава не входит в его планы, перспективный футболист имеет большие шансы отправиться за рубеж.

Как информирует La Repubblica, лондонцев очаровал перформенс Миккеля Дамсгора на Евро-2020, что заставило клуб подготовить предложение по нему в размере 25 миллионов евро. «Сампдория» же попытается выручить с этой сделки на 10 млн больше.