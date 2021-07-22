«Тоттенхэм» готовится оформить трансфер Дамсгора

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22 Июля 2021, 17:26,
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Вингер «Сампдории» Миккель Дамсгор до конца лета может усилить состав лондонских «шпор».
У датского атакующего полузащитника «блучеркьяти» появился вариант с трудоустройством в АПЛ. Услуги игрока сборной Дании, ярко проявившего себя на чемпионате Европы, оказались интересны «Тоттенхэму». И хоть президент генуэзцев Массимо Ферреро ранее неоднократно сообщал, что продажа скандинава не входит в его планы, перспективный футболист имеет большие шансы отправиться за рубеж.
Как информирует La Repubblica, лондонцев очаровал перформенс Миккеля Дамсгора на Евро-2020, что заставило клуб подготовить предложение по нему в размере 25 миллионов евро. «Сампдория» же попытается выручить с этой сделки на 10 млн больше.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Миккель Дамсгор