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«Вулверхэмптон» готов продать Педру Нету

22 Июля 2021, 16:27,

Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету близок к уходу из клуба в это трансферное окно, передаёт 90min. Руководство «волков» готово рассмотреть предложения других клубов по игроку.

Сообщается, что к нападающему проявляют интерес «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус». «Вулверхэмптон» готов расстаться с португальцем этим летом, но за определённую сумму.

Напомним, что Нету перешёл в английский клуб из «Лацио» в 2019 году за почти 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 31 матч в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Педру Нету
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