«Вулверхэмптон» готов продать Педру Нету

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22 Июля 2021, 16:27,
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Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету близок к уходу из клуба в это трансферное окно, передаёт 90min. Руководство «волков» готово рассмотреть предложения других клубов по игроку.
Сообщается, что к нападающему проявляют интерес «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус». «Вулверхэмптон» готов расстаться с португальцем этим летом, но за определённую сумму.
Напомним, что Нету перешёл в английский клуб из «Лацио» в 2019 году за почти 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 31 матч в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Педру Нету