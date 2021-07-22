«Ливерпуль» может подписать Кесси

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22 Июля 2021, 15:39,
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Полузащитник «Милана» Франк Кесси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что к гонке за футболистом присоединился «Ливерпуль».
Команда Клоппа рассматривает ивуарийца, как замену Джорджиньо Вейналдуму, который перешёл в «ПСЖ» на правах аренды. Также к игроку проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Челси».
Напомним, что Кесси перешёл в «Милан» из «Аталанты» в 2019 году за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не может договориться с капитаном команды Джорданом Хендерсоном по поводу нового контракта.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ливерпуль, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Франк Кесси