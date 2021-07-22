Ван де Бек планирует остаться в «МЮ»

Полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек намерен остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Manchester Evening News. Ранее сообщалось, что игроком интересен нескольким европейским клубам и может сменить команду.

Игрок хочет остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны». Нидерландец намерен побороться за место в стартовом составе.

Напомним, что ван де Бек перешёл в «МЮ» из «Аякса» в прошлом году за 39 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «МЮ» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ».