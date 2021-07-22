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Ван де Бек планирует остаться в «МЮ»

22 Июля 2021, 14:53,

Полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек намерен остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Manchester Evening News. Ранее сообщалось, что игроком интересен нескольким европейским клубам и может сменить команду.

Игрок хочет остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны». Нидерландец намерен побороться за место в стартовом составе.

Напомним, что ван де Бек перешёл в «МЮ» из «Аякса» в прошлом году за 39 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «МЮ» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Донни ван де Бек
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