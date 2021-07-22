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Бывший игрок «Ливерпуля» раскритиковал Бенитеса

22 Июля 2021, 14:45,

Бывший игрок «Ливерпуля» Джермейн Пеннант раскритиковал главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса, передаёт Daily Mail. Англичанин выступал в составе «красных» с 2006 по 2009 год.

«В моих глазах он никогда не был великим тренером. Ему не хватало тренерских навыков, чтобы считаться таковым. Я чувствовал, что к нему трудно подойти и обсудить многие ситуациях на поле и за его пределами. Бенитес так и не научился общаться с игроками. Джеррард в то время справлялся намного лучшего его. Стивен взял на себя много функций главного тренера и удачно с ними справлялся», - цитирует Пеннанта Daily Mail.

Напомним, что недавно Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон». Многим фанатам «ирисок» не понравилась эта новость, из-за того что испанец ранее тренировал «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Эвертон, Рафаэль Бенитес, Стивен Джеррард
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