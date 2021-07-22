«Барселона» интересуется Стерлингом

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт Goal. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «Барселона».

«Манчестер Сити» готов расстаться со Стерлингом в это трансферное окно, однако за определённую сумму. Сам игрок тоже не против сменить клуб. «Барселона» сейчас близка к продаже Антуана Гризманна, и в связи с этим каталонцы снова идут на трансферный рынок, чтобы найти замену французу. Англичанин является одним из приоритетных кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году за почти 64 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету форварда 31 матч в АПЛ, в которых он забил десять голов и отдал восемь результативных передач.