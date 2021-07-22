«Ливерпуль» готов пожертвовать Фирмино

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22 Июля 2021, 14:07,
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У «Ливерпуля» могут произойти изменения в составе в обозримом будущем.
«Красные» не готовы продлить отношения сразу с тремя своими лидерами атаки, у которых заканчиваются контракты. Как информирует источник The Athletic, у Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино осталось по два года по их активным документам с клубом. Но предложить всем троим форвардам обновление мерсисайдцы не готовы.
Ожидается, что «Ливерпуль» пожертвует Роберто Фирмино – бразилец попрощается с «Энфилдом» первым из вышеназванной троицы.
В то же время сообщается, что клуб Юргена Клоппа считает своим приоритетом сохранение в команде Мохамеда Салаха.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино
зачем говорить о том что будет обсуждатся еще не скоро ??? мой источник вообще пока что ни о чем не говорит , видно бухает , задолбали уже с этими ,,истчниками ,, ))) баснописцы