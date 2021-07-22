«Ливерпуль» готов пожертвовать Фирмино

У «Ливерпуля» могут произойти изменения в составе в обозримом будущем.

«Красные» не готовы продлить отношения сразу с тремя своими лидерами атаки, у которых заканчиваются контракты. Как информирует источник The Athletic, у Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино осталось по два года по их активным документам с клубом. Но предложить всем троим форвардам обновление мерсисайдцы не готовы.

Ожидается, что «Ливерпуль» пожертвует Роберто Фирмино – бразилец попрощается с «Энфилдом» первым из вышеназванной троицы.

В то же время сообщается, что клуб Юргена Клоппа считает своим приоритетом сохранение в команде Мохамеда Салаха.