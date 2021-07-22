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Три клуба АПЛ поборются за полузащитника «Арсенала»

22 Июля 2021, 11:22,

Сразу несколько английских клубов проявляют заинтересованность в услугах 23-летнего хавбека лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленда-Найлса.

По информации инсайдера Саймона Стоуна, в борьбе за игрока сойдутся «Лестер», «Саутгемптон» и «Бёрнли». Переход в один из названных клубов может быть оформлен в текущее трансферное окно.

Эйнсли является воспитанником академии «канониров». В составе первой команды он дебютировал в 2014 году.

В прошлом сезоне АПЛ полузащитник сыграл 26 матчей, в которых получил две желтые карточки. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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