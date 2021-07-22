Азар может вернуться в «Челси»

Бельгийский полузащитник Эден Азар, провалившийся в мадридском «Реале», может вернуться в АПЛ. Подписать игрока может его бывший клуб - лондонский «Челси». Об этом рапортует AS.

Источник сообщает, что руководство «пенсионеров» подумывает о возвращении хавбека. Сам Эден не против продолжить карьеру в «Челси», он по-прежнему поддерживает связь с некоторыми игроками команды.

В «королевский» клуб Азар перебрался в 2019 году. За него заплатили порядка 115 миллионов евро.

За два сезона полузащитник провел в чемпионате Испании 30 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.