Азар может вернуться в «Челси»

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22 Июля 2021, 08:29,
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Бельгийский полузащитник Эден Азар, провалившийся в мадридском «Реале», может вернуться в АПЛ. Подписать игрока может его бывший клуб - лондонский «Челси». Об этом рапортует AS.
Источник сообщает, что руководство «пенсионеров» подумывает о возвращении хавбека. Сам Эден не против продолжить карьеру в «Челси», он по-прежнему поддерживает связь с некоторыми игроками команды.
В «королевский» клуб Азар перебрался в 2019 году. За него заплатили порядка 115 миллионов евро.
За два сезона полузащитник провел в чемпионате Испании 30 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Эден Азар, Трансферы футбола - лето 2021
Азар нужен Челси также, как Коутиньо нужен Ливерпулю. Т.е. никак!!!
Не надо нам Азара, испортит командную атмосферу...
Абсолютный трансферный провал для Реала.