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Азар может вернуться в «Челси»

22 Июля 2021, 08:29,

Бельгийский полузащитник Эден Азар, провалившийся в мадридском «Реале», может вернуться в АПЛ. Подписать игрока может его бывший клуб - лондонский «Челси». Об этом рапортует AS.

Источник сообщает, что руководство «пенсионеров» подумывает о возвращении хавбека. Сам Эден не против продолжить карьеру в «Челси», он по-прежнему поддерживает связь с некоторыми игроками команды.

В «королевский» клуб Азар перебрался в 2019 году. За него заплатили порядка 115 миллионов евро.

За два сезона полузащитник провел в чемпионате Испании 30 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Эден Азар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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0
Bourgignon Alex
22 Июля 2021, 12:52

Азар нужен Челси также, как Коутиньо нужен Ливерпулю. Т.е. никак!!!

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Misha_diablo_football
22 Июля 2021, 11:12

Не надо нам Азара, испортит командную атмосферу...

0
Sergo
22 Июля 2021, 11:07

Абсолютный трансферный провал для Реала.

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