«Арсенал» интересуется Рамсдейлом

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21 Июля 2021, 22:29,
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Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл может в скором времени усилить команду Микеля Артеты.
Как информирует talkSport, «канониры» работают над предложением по голкиперу сборной Англии. Ранее хозяева «Эмирейтс» уже дважды обращались к «Шеффилду» с запросами по 23-летнему игроку последнего рубежа, но в обоих случаях они натолкнулись на нежелание «клинков» отпускать вратаря.
На сегодняшний день известно, что представитель Чемпионшипа за своего футболиста желает получить не менее 37 миллионов евро компенсации.
В прошлом розыгрыше АПЛ Аарон Рамсдейл отыграл все 38 матчей, пропустив в них 63 мяча. В пяти поединках он сохранил владения в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Арсенал Лондон, Шеффилд Юнайтед, Аарон Рамсдейл
Разве что на замену. Хотя и так у нас там никого нет)) Да и с Лено непонятки очередные, мало того, что далеко не всегда отстоит надёжно, так ещё и лыжи навострил, вероятно. Иначе не понимаю, почему так много слухов про вратарей в последнее время.