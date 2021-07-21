«Арсенал» интересуется Рамсдейлом

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл может в скором времени усилить команду Микеля Артеты.

Как информирует talkSport, «канониры» работают над предложением по голкиперу сборной Англии. Ранее хозяева «Эмирейтс» уже дважды обращались к «Шеффилду» с запросами по 23-летнему игроку последнего рубежа, но в обоих случаях они натолкнулись на нежелание «клинков» отпускать вратаря.

На сегодняшний день известно, что представитель Чемпионшипа за своего футболиста желает получить не менее 37 миллионов евро компенсации.

В прошлом розыгрыше АПЛ Аарон Рамсдейл отыграл все 38 матчей, пропустив в них 63 мяча. В пяти поединках он сохранил владения в неприкосновенности.